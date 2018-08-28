Orta Karadeniz’de bağışlanan kanların yüzde 83’ü erkeklerden

Habib Demirel, 2018 yılı ilk 7 ayında Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezine toplam 62 bin 203 ünite kan bağışı yapıldığını, bu bağışlardan yüzde 83’ünün erkeklerden, yüzde 17’sinin ise kadın bağışçılardan sağlandığını söyledi.

Dr. Habib Demirel, 2018 yılında Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerine bağışlanan kan miktarları ve yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kan stoklarında bir miktar azalma yaşandığının altını çizen Dr. Demirel, vatandaşları düzenli kan bağışına davet etti.

“Kan bağışlayanlardan yüzde 83’ü erkek”

Kan bağışının hayat kurtardığını ve devamlı bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dr. Habib Demirel, “Bölge genelinde 5 ilde (Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat) toplam 62 bin 203 ünite kan bağışı alınmıştır. Alınan bu bağışlardan 60 bin 983 ünite eritrosit süspansiyonu, 24 bin 840 ünite taze donmuş plazma ve 2 bin 834 ünite havuzlanmış trombosit süspansiyonu ile 419 ünite aferez trombosit süspansiyonu elde edilmiştir. Bu elde edilen bileşenlerle sorumluluk sahamızda ki hastanelerin kan bileşeni ihtiyacının yüzde 98’i karşılanmıştır. Ayrıca bölgemizde alınan kan bağışının yüzde 17’si kadın bağışçıdan yüzde 83’ü erkek bağışçılardan kabul edilmiştir. Kızılay olarak yaklaşık bin aileye de bayramdan önce 350 lira para yardımı yapıldı. Yine bayram öncesinde bütün aileler gözden geçirilerek ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyim yardımı da yapıldı. Kan bağışı konusunda vatandaşlarımızı düzenli kan bağışına davet ediyorum. Şu anda stoklarımızda biraz azalma var. Sağlık durumu elveren vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” dedi.