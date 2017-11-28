Orta Karadeniz’in kalkınma planı Samsun’da konuşuldu

OKA Yönetim Kurulu toplantısı, OKA Toplantı Salonunda, OKA Dönem Başkanı Osman Kaymak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bölgede yapılan ve yapılması planlanan projeler değerlendirildi.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan OKA Dönem Başkanı Osman Kaymak, "Geçtiğimiz ay Çorum’da yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda bölgemizin ekonomik ve kültürel kalkınma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu, turizme yönelik kentsel alt yapının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacı ile 2017 ve 2018 yılı bütçelerinden desteklenmek üzere toplam hibe desteği 18 milyon lira olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı ile aynı şekilde bölgemizin rekabet ve yatırım gücünün artırılması; bölgede üretim ve ticaret alanlarında OSB’lerde sunulan alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesi, OSB’lerde verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile toplam hibe desteği 10 milyon lira olan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı uygulanması kararlaştırılmıştı. Her iki mali destek programının bölgemizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz ve hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Toplantıda, OKA’nın ‘2018 yılı çalışma programı ve bütçesi’ taslaklarının görüşüleceğini dile getiren Osman Kaymak, “Önümüzdeki yıllarda ajans tarafından uygulanacak mali destek programları; güdümlü proje hazırlıkları ile bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacak diğer çalışmalar hakkında istişarelerde bulunacağız. Bugün ayrıca, her ay olduğu üzere ajansın bölgemizin ve yönetim kurulumuzun gündeminde bulunan konulara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca, uygulanmakta olan mali destek programları ile doğrudan faaliyet desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri de gözden geçirilecek ve elbette varsa yaşanan aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler görüşülecektir. Ayrıca, dört ilimizde bulunan Yatırım Destek Ofislerimizin teşvik ve destek uygulamaları ile yatırım destek ve tanıtım stratejileri ile 2018 yılı eylem planları ele alınacaktır. Son olarak, bu toplantı vesilesiyle yönetim kurulu toplantımıza katılmak üzere ilimize teşrif eden Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza katılım ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vali Kaymak’ın konuşmasının ardından, 2017 yılı İnsan Kaynakları Uygulama Raporu ile 2018 Yılı Personel Eğitim Programı ve personel alımı ilanı taslağının görüşülmesi, 2018 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesine ilişkin ilk taslağının Yönetim Kurulu’na sunulması, İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri ile 2018 yılı eylem planlarının görüşülmesi ve ajansın 2017 yılı bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunun görüşülmesiyle devam eden toplantı, fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Toplantıya ayrıca Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, Çorum Vali Vekili Azmi Yeşil, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu katıldı.