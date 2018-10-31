Ortopedide kök hücre tedavisi

Dr. Cem Coşkun Avcı, kök hücrenin ortopedide eklem rahatsızlıklarında, eklem kireçlenmelerinde ve doku kayıplarının tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Kök hücrenin sadece kan, kemik iliği, yağ dokusu eklemlerde sinovyal denen zarda bulunduğunu ve bu hücrenin alınıp hastalıklı bölgeye enjekte edildiğini söyleyen Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Vücudumuzdaki bütün dokular ve organlar hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin farklılaştığı, kaynaştığı ana hücreye de kök hücre diyoruz. Kök hücre vücudumuzun bütün dokularında bulunmaktadır. Ama kök hücrenin elde edildiği noktalar sınırlıdır. Kök hücre sadece kan, kemik iliği, yağ dokusu eklemlerde sinovyal dediğimiz zarda bulunmaktadır. Buralardan kemik iliğinden elde etmek için leğen kemiğinden bir pompa yardımıyla çekilmesiyle elde edilir. Yağ dokularından liposakşın yöntemiyle, yani basit bir iğneyle girilerek göbek yağlarını özellikle sınırlı oranda liposakşın yapılmasıyla elde edilir. Eklem zarından da ameliyat ile etmek mümkündür. Eklem zarından biyopsi yöntemiyle bir miktar hücre alındıktan sonra bu özel laboratuvarlara gönderilip hücrelerin çoğaltılmasıyla elde edilmektedir. Kök hücre kullanımı yaygın olarak birçok hastalıkta yapılmaktadır. Özellikle ortopedi ve plastik cerrahi alanlarında kullanıyor. Ortopedide eklem rahatsızlıklarında, eklem kireçlenmelerinde, doku defeklerinin tedavisi için kullanılmaktadır” dedi.

Kök hücre tedavisi ile PRP tedavisi arasındaki fark

Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, kök hücre tedavisi ile PRP tedavisi arasındaki fark hakkında şu bilgileri verdi: “Kök hücre tedavisi tamamen farklı PRP tedavisinden. PRP tedavisi yanlış bir adlandırma olarak kök hücre tedavisi olarak lanse edilmektedir. Halkımızda yanlış bilgilendirme olarak kök hücre tedavisi değil de PRP tedavisi olarak anlaşılmaktadır. Kök hücre tedavisi, PRP tedavisinden tamamen farklı tedavisi şeklidir. Kök hücre tedavisi dediğimiz gibi vücudun belli yerlerinden gerçek kök hücrelerinden alınarak bunun aynı veya farklı seansta ameliyat ile hastalık olan bölgeye uygulanmasıyla gerçekleşir.

PRP tedavisi ise kanda elde edilen santrifüj yöntemiyle ayrıştırıldıktan sonra içerisindeki bazı hücrelerin pıhtılaşma hücreleri ve bir takım büyüme faktörlerin kandaki bu proteinlerin bir fragman olarak bu kandaki enjektöre alınıp hastalıklı bölgeye yapılması gereken bir tedavidir. Burada da kök hücre de bulunmaktadır. Fakat çok az miktarda bulunmaktadır. Bizim dediğimiz kök hücre tedavisi, ameliyathanede anestezi altında uygulanan tedavi şeklidir. Burada kullandığımız yağ dokusudur" şeklinde konuştu.