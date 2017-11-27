Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, akılcı olmayan ilaç kullanımının hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir halk sağlığı sorununa yol açtığını söyledi.

"Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı" kapsamında aile hekimlerine yönelik "Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, Samsunda görev yapan tüm aile hekimlerine yönelik "Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Toplantıda; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanı Ecz. Mesil Aksoy, Prof. Dr. Ayper Somer, Prof. Dr. Ateş Kara, Dr. Sadi Konuk, Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu akılcı ilaç konusunda aile hekimlerini bilgilendirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, "Akılcı olmayan ilaç kullanımının hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir halk sağlığı sorununa yol açmakta. Bu toplantıda antibiyotikler başta olmak üzere akılcı ilacı nasıl daha kullanabileceğimizi konuşacağız. Bundan sonraki süreçte sağlık okuryazarlığı, antibiyotik ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.