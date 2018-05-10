Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 14:19

Oruç: “Sağlığın korunması için haftada 150 dakika egzersiz yeterli”

Türkiye’de sağlıkla ilgili yapılan araştırmaların 12 yaş üstü bireylerin yüzde 72’sinin fiziksel aktivite yapmadığını gösterdiğini belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.

Oruç: “Sağlığın korunması için haftada 150 dakika egzersiz yeterli”

10 Mayıs 2018 14:19

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakika egzersizin yeterli olduğunu söyledi.


Samsun’da 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri kapsamında “Sağlık İçin Hareket Et Yürüyüşü” düzenlendi. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf Güney, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketi Yaşam Kurulu üye kurumları ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğinin katıldığı yürüyüşe ve çeşitli sağlık kurumlarından çalışanlar katıldı.


Amaçlarının sağlık için yürüyüşün önemine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Günümüzde kronik hastalıkların en önemli risk faktörlerinden biri hareketsizlik. Teknolojinin de bize sunduğu imkânlarla, insanlar artık işlerini oturdukları yerden halletmeye, her geçen gün daha az hareket etmeye başladı.


En yakın yere, mahalle bakkalına bile giderken artık araç kullanmayı tercih ettiğimiz; neredeyse yürüyerek bir yere gitmeyi unuttuğumuz, merdivenlerle aramızın bozuk olduğu bir dönemdeyiz.


Tabii bu hareketsizlik de obezite, kolesterol, çeşitli kalp rahatsızlıkları gibi birçok sorunun tetikleyicisi oluyor. Sağlıkla ilgili yapılan araştırmalar 12 yaş üstü bireylerin yüzde 72’sinin fiziksel aktivite yapmadığını göstermektedir. Çocuklarımızın yüzde 42,5’i günde en az 1 saatini oturarak oyun başında, televizyon başında geçirmekte. 2014 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre Türk Halkının yüzde 55’i ya fazla kilolu ya obez. Bu veriler hepimiz için önemli. Bu nedenle hareketsizliğin sağlığımızın için ortaya koyabileceği kötü sonuçları düşünerek mutlaka daha hareketli bir hayatı tercih etmeli, günlük planlamamızı daha yürüme üzerine yapmalıyız. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakika egzersizin yeterli olduğunu unutmamalıyız. Haftanın 5 günü kendimize ayıracağımız 30 dakika daha sağlıklı günler geçirmemizin anahtarı olabilir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç