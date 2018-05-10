Oruç: “Sağlığın korunması için haftada 150 dakika egzersiz yeterli”

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakika egzersizin yeterli olduğunu söyledi.

Samsun’da 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri kapsamında “Sağlık İçin Hareket Et Yürüyüşü” düzenlendi. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf Güney, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketi Yaşam Kurulu üye kurumları ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğinin katıldığı yürüyüşe ve çeşitli sağlık kurumlarından çalışanlar katıldı.

Amaçlarının sağlık için yürüyüşün önemine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Günümüzde kronik hastalıkların en önemli risk faktörlerinden biri hareketsizlik. Teknolojinin de bize sunduğu imkânlarla, insanlar artık işlerini oturdukları yerden halletmeye, her geçen gün daha az hareket etmeye başladı.

En yakın yere, mahalle bakkalına bile giderken artık araç kullanmayı tercih ettiğimiz; neredeyse yürüyerek bir yere gitmeyi unuttuğumuz, merdivenlerle aramızın bozuk olduğu bir dönemdeyiz.

Tabii bu hareketsizlik de obezite, kolesterol, çeşitli kalp rahatsızlıkları gibi birçok sorunun tetikleyicisi oluyor. Sağlıkla ilgili yapılan araştırmalar 12 yaş üstü bireylerin yüzde 72’sinin fiziksel aktivite yapmadığını göstermektedir. Çocuklarımızın yüzde 42,5’i günde en az 1 saatini oturarak oyun başında, televizyon başında geçirmekte. 2014 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmaya göre Türk Halkının yüzde 55’i ya fazla kilolu ya obez. Bu veriler hepimiz için önemli. Bu nedenle hareketsizliğin sağlığımızın için ortaya koyabileceği kötü sonuçları düşünerek mutlaka daha hareketli bir hayatı tercih etmeli, günlük planlamamızı daha yürüme üzerine yapmalıyız. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakika egzersizin yeterli olduğunu unutmamalıyız. Haftanın 5 günü kendimize ayıracağımız 30 dakika daha sağlıklı günler geçirmemizin anahtarı olabilir” dedi.