Örümcek Adam’ın dublörü Samsun’da

Adrian Medruna Ramirez, Büyük Anadolu Hastanelerinin misafiri olarak Samsun’a geldi.

Dünya çapında en yüksek hasılat yapan 50 film arasında yer alan sinemalarında gişe rekorları kıran ’Örümcek Adam-Spider Man’a hayat veren sanatçının dublörlüğünü yapan Meksikalı Mr. Adrian Medruna Ramirez, Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinin sponsor olduğu ’Sağlıklı Nesiller, Mutlu Gelecek’ adlı projeye destek vermek amacıyla Baruthane Ortaokulu Summer İngilizce Kampı’na katıldı. 10 gün boyunca Samsun’da öğrencilere refakat edecek olan Meksikalı dublör Mr. Adrian Medruna Ramirez ayrıca Büyük Anadolu Hastanesine gelerek çocuk servisini ziyaret etti. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Ramirez’in ziyareti çocuklara moral kaynağı oldu.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Samsun Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü AR-GE’den Sorumlu Şube Müdürü Celalettin Kapkaç, "Sağlıklı Nesiller, Mutlu Gelecek adlı proje kapsamında yurt dışından 7 ülkeden katılımcılar çağrıldı. Tabii ki bu proje kapsamında sosyal sorumluluk adı altında Meksika’dan çağırdığımız örümcek adam dublörü de aramızda. Birçok ülkede kendisi hasta çocukları motive etmek amacıyla görev yapmakta. Samsun’da Baruthane ortaokulu öğrencileri, yurt dışından gelen öğrencilerle birlikte dil kampı yapmaktayız. Bu kampta örümcek adam dublörümüz de gönüllü olarak çalışmakta. Tabii bu kamp sponsoru olarak da Büyük Anadolu Hastanelerini de ziyaret ettik. Hastalarımıza motivasyon vermeyi amaçladık. Umarım güzel olur" dedi.

"Çocuk servisinde kalan çocuklarımızı ziyaret ederek onlara moral verdi"

Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen ise "Hastanemiz tarafından Sosyal sorumluluk bilinciyle bir çok projeye destek veriyoruz. Bu anlamda eğitim alanında çocuklarımıza yönelik ’Sağlıklı Nesiller, Mutlu Gelecek’ adlı proje kapsamında Baruthane Ortaokulu Summer İngilizce Kampı’na destek olduk. Eğitimli çocuk, eğitimli toplum anlayışı ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi ortamlarda hayata hazırlanabilmeleri için gerekli desteği göstermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda ilimize gelen dünya sinemalarında gişe rekorları kıran ’Örümcek Adam-Spider Man’ dublörü Meksikalı Mr. Adrian Medruna Ramirez’i hastanemizde misafir ettik. Hastanemizin çocuk servisinde kalan çocuklarımızı ziyaret ederek onlara moral verdi. Çocukların en sevdiği sinema karakterini bir anda karşılarında görmeleri onları çok mutlu etti. Onların bu mutluluğu bizim sevinç kaynağımızdır. Herşey onlar için" diye konuştu.