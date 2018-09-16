Osmanlı hamamında sona doğru

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Tekkeköy Belediyesi tarafından yapımı devam eden Osmanlı hamamı yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulacak.

Osmanlı hamamı inşaatında incelemelerde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Osmanlı hamamı inşaatımızda artık sona yaklaşıyoruz. İlçemize birçok farklı alanda kazanım sağlayacak olan bu projemiz Tekkeköy ilçemizde yıllarca önce var olan ve kaybolan bir eserin tekrar canlanmasını sağlayacak. Geçmişte ilçemizde bir hamam varmış, zamanla yok olmuş. Hamamlar biz Türklerin kültürü ile özdeşleşmiş yapılardır” dedi.

Hamamların birçok yönünün olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, “Hamamımız sadece yıkanılan yer olarak görülmemeli. Burası aynı zamanda şifa kaynağı ve kültürel, sosyal paylaşımların yapılacağı, örf ve adetlerin yaşatılacağı yerlerdir. Bunların dışında yine yerli yabancı birçok insanın dikkatini çeken ve turizm yönünden büyük önem arz eden yapılardır. Tekkeköy, Osmanlı ve Selçuklu izlerini taşıyan önemli bir yerleşimdir. Geçmişe baktığımızda Tekkeköy'ün ismini aldığı rivayet edilen Şehy Yusuf Zeynuddin Hazretleri'nin tekkesi etrafında hamam olduğu bilinmektedir. Yani yakın tarihe baktığımızda bundan 50 yıl öncesine kadar burada bir hamamımız varmış. O da zamanla yok oldu. Bugün burada yapılan hamamımız ile yıllar önce yok olan bir değeri tekrar ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Hamamın inşaatını inceleyen ve yetkililerden son gelişmeler hakkında bilgiler alan Başkan Togar, “Hamamımızın kaba inşaatı tamamlandı ve artık ince işçiliğine başlandı. Bir an önce bitirilmesi için herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah bu yıl sonunda hamamımızın inşaatı tamamlanarak hizmete açacağız” şeklinde konuştu.