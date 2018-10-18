Otobüs kazasında ölen asker, son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden piyade er, memleketi Bafra'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında Çetiner Çetin (34) idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan bir firmaya ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Göksun ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada hayatını kaybeden 7 kişiden 1'i olan Samsun Bafralı Piyade Er Selahttin Turan (20), sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şanlıurfa Çeylanpınar'da vatani görevini yapan Selahattin Turan'ın cenazesi Samsun'un Bafra ilçesi Kuşcular Mahallesi'ndeki baba evine evine getirildi. Evin bahçesinde oğlunun tabutunun başından hiç ayrılmayan anne Semra Turan ağıtlar yaktı.

Anne Semra Turan, "Çok erken bıraktın bizi. Çocuğum, yiğit yavrum benim Allah'a emanet ol. Doyamadım sana yavrum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Zafer Turan da "Güle güle yavrum, güle güle çocuğum" diyerek dakikalarca eliyle oğlunun tabutunu okşadı.

Evin önünde alınan helalliğin ardından cenaze, askerlerin omuzunda mahalle mezarlığına getirildi. Mezarlığa askerlerin omuzunda giderken Kuşcular İlkokulu öğrencileri ellerinde bayrakları sallayarak asker ağabeylerini son yolculuğuna uğurladı. Piyade Er Selahattin Turan, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, askeri erkan, polisler ve çok sayıda seveni katıldı.

Baba ocağında geçirdiği 1 haftalık izin dönüşü kazada hayatını kaybeden Selahattin Turan'ın Ocak 2019'da teskere alacağı öğrenildi.