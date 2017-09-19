Otobüste elle taciz iddiasına gözaltı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde ring otobüsü içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ş.K.(20) adlı genç kız okul çıkışı bindiği otobüste bir kişinin elle tacizine uğradı. Genç kızın tepkisi ile tacizde bulunan şahıs otobüsten indi. Ş.K., polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri taciz olayını gerçekleştirdiği iddia edilen evli 2 çocuk babası H.A.’yı (62) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen H.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.