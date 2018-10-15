Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi Eski Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mollaosman Sokak'tan gelen Veli Avcı idaresindeki 34 US 52 51 otomobil ile Hastane Sokak'tan Gençlik Caddesi'ne seyir halinde olan Nevzat Korkmaz'ın (66) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Nevzat Korkmaz, arkasında bulunan eşi Fadime Korkmaz(60) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.