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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Alikale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Tepe (34) idaresindeki 55 NC 637 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsa Büyükişler'in (19) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsa Büyükişler yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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