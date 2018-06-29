Otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine doğru seyir halinde olan Arslan Uzun idaresindeki 55 AVM 41 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak o sırada korkulukları tamir etmek için yolun sol şeridinde park halinde bulunan özel bir şirkete ait 01 AAV 892 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada bir işçi ve otomobilin yolcu koltuğunda bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Otomobilde bulunan kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, yaralanan işçi Ali Yiğit ise hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.