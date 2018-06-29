Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 12:56

Otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Samsun’da bir otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

29 Haziran 2018 12:56


Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu istikametine doğru seyir halinde olan Arslan Uzun idaresindeki 55 AVM 41 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak o sırada korkulukları tamir etmek için yolun sol şeridinde park halinde bulunan özel bir şirkete ait 01 AAV 892 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada bir işçi ve otomobilin yolcu koltuğunda bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Otomobilde bulunan kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, yaralanan işçi Ali Yiğit ise hastaneye kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç