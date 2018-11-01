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Otomobil kurşunlamaya tutuklama

Samsun’da park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö.'ye ait otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ö.K.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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