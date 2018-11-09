Otomobil kurşunlamaya tutuklama

Samsun'da park halindeki otomobile önce tekme atıp ardından da tabancayla 3 el ateş ederek silahlı saldırı düzenleyen genç, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadife Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B. adlı kadına ait park halindeki otomobilin yanına gelen bir kişi önce otomobile tekmeler atarak zarar verdi, ardından da içinde bulunduğu seyir halindeki araçtan tabancayla ateş açtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri aracı tekmeleyip silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 28 yaşındaki U.K.Y. ve Ş.Ö.yü (37) yakalayarak gözaltına aldı. 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, otomobili önce tekmeleyip ardından da tabancayla ateş açtığı tespit edilen U.K.Y. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.