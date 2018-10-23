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Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana kazada, Yücel Sokak istikametinden gelen N.Y. idaresindeki 55 NS 715 plakalı otomobil ile Kahramanlar 5. Sokak üzerinde seyir halinde olan Hüseyin T.'nin (44) kullandığı 55 NV 109 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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