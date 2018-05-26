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26 Mayıs 2018 21:33

Otomobil önce traktöre ardından bariyere çarptı: 6 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir otomobilin önce traktöre ardından bariyere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Otomobil önce traktöre ardından bariyere çarptı: 6 yaralı

26 Mayıs 2018 21:33


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Neslihan Güdül(38) idaresindeki 55 BB 273 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Orhan Güller’in kullandığı 55 TK 240 plakalı traktöre çarptı. Traktöre çarpan otomobil savrularak bariyere çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Neslihan Güdül, otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan Güdül(59), Ömer Farul Güdül(13), Kenan Zotluoğlu(70), Züleyha Zotluoğlu(55) ve Mira Su Taşkıran(2) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Güdül burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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