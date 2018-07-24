Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 15:57

Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

24 Temmuz 2018 15:57


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Kapucu (21) idaresindeki 55 AAP 609 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki 55 LU 2018 plakalı kamyonet ve 55 DN 899 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Halil İbrahim Kapucu, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç