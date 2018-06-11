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11 Haziran 2018 20:01

Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

11 Haziran 2018 20:01


Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kelikler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan Ali Şahin idaresindeki 55 NE 595 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptıktan sonra yolun solunda bulunan su kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Şahin ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fazlı Yagız yaralandı. Yaralılardan Ali Şahin Alaçam Devlet Hastanesine, Fazlı Yagız ise Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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