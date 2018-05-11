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11 Mayıs 2018 18:02

Otomobilde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Otomobilde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 2 gözaltı

11 Mayıs 2018 18:02


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüphe üzerine 53 plakalı bir otomobilde arama yapmak istedi. Polisin durdurmak istediği araçta bulunanlar kaçarken, kovalamaca sonucu yakalandılar. Otomobilde yapılan aramada 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta bulunan Rize nüfusuna kayıtlı Murat Ö. (26) ve Cemil A. (37) gözaltına alındı. Sigaraların Artvin Hopa’dan Samsun’a getirildiği öğrenildi.


KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Murat Ö. ve Cemil A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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