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09 Ağustos 2018 17:20

Otomobilden çalınan teyp ve hoparlörler ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde 8 gün önce bir otomobilden çalınan teyp ve hoparlörler polis ekiplerince ele geçirildi.

Otomobilden çalınan teyp ve hoparlörler ele geçirildi

09 Ağustos 2018 17:20


8 gün önce Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar yolunda H.T.’ye ait 55 TH 253 plakalı otomobil evinin önünde park halindeyken teyp ve hoparlörleri kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından çalınmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucunda otomobilden çalınan teyp ve hoparlörlerin yağma ve gasp suçundan tutuklanan R.Ç.’nin evinde olduğunu tespit etti. Ekipler, R.Ç.’nin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan evinde yaptıkları aramada çalıntı malzemeleri ele geçirdi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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