Otomobilden teyp ve hoparlör hırsızlığı

Olay, Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T.’ye ait 55 TH 253 plakalı otomobil evinin önünde park halinde iken teyp ve hoparlörleri henüz kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı. H.T. sabah evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin kapısının açık olduğunu fark etti. Aracın içerisine baktığında yeni aldığı teyp ve hoparlörlerin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için otomobilde parmak izi çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor