Otomobile önce tekmeledi, sonra tabancayla kurşun yağdırdı

Samsun'da bir kişi park halindeki otomobile önce tekme attı ardından da bindiği aracın içinde tabancayla 3 el ateş ederek silahlı saldırı düzenledi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadife Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B. adlı kadına ait park halindeki otomobilin yanına gelen bir kişi önce otomobile tekmeler atarak zarar verdi ardından da içinde bulunduğu seyir halindeki araçtan tabancayla ateş açtı. Hırsızın tekme atması ve tekme atarak da sendeleyerek düşme tehlikesi geçirmesi, silahlı saldırı ve saldırı sırasında da tabancasının tutukluk yapması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri aracı tekmeleyip silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen 28 yaşındaki U.K.Y.'yi kısa süre içinde Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan U.K.Y., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.