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16 Temmuz 2018 21:10

Otomobilin bariyere çarptığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin bariyere çarptığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

16 Temmuz 2018 21:10


Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde bugün saat 15.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Şentürk idaresindeki 55 JT 195 plakalı otomobil, Kavak’tan Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki demir bariyere çarptı. kazada, otomobil sürücüsü Sefa Şentürk (23) ile otomobilde bulunan Merve Çiçek (26), Meliha Şentürk (45) ve bir yaşlarındaki Muhammet Emir Çiçek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan Meliha Şentürk OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla soruşturma devam ediyor.




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