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18 Haziran 2017 22:12

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

18 Haziran 2017 22:12


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mehmet Ş.’nin(36) kullandığı 52 BR 046 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Durhan Süzen (69) idaresindeki 55 TE 557 plakalı motosiklete bir AVM önünde çarptı. Kazada yaklaşık 60 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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