Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ordu - Samsun karayolu Fenk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Elay (26) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Samsun’a gitmekte olan Ahmet Kılıçarslan’ın (48) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle yoldan geçmekte olan Turhan Şentürk’e (65) çarptı. Pazara çıktığı öğrenilen yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.