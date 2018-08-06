Otomobilin içinde sıkışan köpek kurtarıldı

Olay, 02.30 sıralarında Fatih Mahallesi Sedde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine saldıran diğer köpeklerden kaçan bir köpek ırmak kenarında kapıları açık olan otomobilin içerisine girdi. Korkudan şoför koltuğunun altına giren köpek burada sıkıştı. Köpeği sıkıştığı yerden çıkartamayan otomobil sürücüsü polisten ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve itfaiyenin 1 saatlik uğraşları sonucunda köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Köpeğin kurtarılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.