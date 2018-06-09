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09 Haziran 2018 17:29

Otomobilin uzman çavuşa çarptığı kaza kamerada

Samsun’un Terme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı uzman çavuş, yaralandı.

Otomobilin uzman çavuşa çarptığı kaza kamerada

09 Haziran 2018 17:29

Uzman çavuşun havada defalarca takla attığı kaza anı kameraya yansıdı.


Terme’de geçen Perşembe günü meydana gelen kazada yayaya otomobil çarptı. İlçede görev yapan Ordu Ünyeli Jandarma Uzman Çavuş Salih B., yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu. Terme ilçe merkezindeki kavşakta meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortayı çıktı.


Bölünmüş yolun Ordu’dan Samsun istikametine giden bölümünde yapım çalışması nedeniyle trafik akışı Ordu’ya geliş yönünde çift taraflı devam ederken yolun karşısına geçmeye çalışan Salih B.’ye, Ordu’dan Samsun istikametine gitmekte olan bir otomobil çarptı. Havada defalarca takla atan Salih B. yolun ortasına düştü. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan askerin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.




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