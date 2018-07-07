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07 Temmuz 2018 17:35

Otomobiller çarpıştı, 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı, 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı

07 Temmuz 2018 17:35


Kaza, saat 14.00 sıralarında Atakum ilçesi Yalı Mahallesi Samsun-Sinop yolu Menderes Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine giden 55 BBN 53 plakalı otomobille, Menderes Caddesi’nden çıkan 55 VB 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan İbrahim Yalvaç, Kadriye Yalvaç, Alperen Yalvaç, Elif Yalvaç, Zümra Yalvaç ve Hüseyin Çağlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralı Kemal Ay ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kavşakta trafik lambası olmadığı için çok sık kaza olduğunu belirten mahalle sakinleri, buraya trafik lambası takılmasını istedi.


Kavşakta sık sık kaza olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Hüseyin Günaydın, "Trafik lambası için müracaat ettik ama yapılmadı. Her hafta burada kaza oluyor. Buraya trafik lambası istiyoruz" dedi.




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