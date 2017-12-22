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22 Aralık 2017 18:10

Oynayarak İngilizce öğrendiler

Ortaokul öğrencileri İngilizceyi oynayarak öğreniyorlar.

Oynayarak İngilizce öğrendiler

22 Aralık 2017 18:10


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri Samsun Bayındır Ortaokulu Müdürü Hakkı Atasever’in davetlisi olarak bulundukları okulda 5. sınıf hazırlık sınıfı öğrencilerine oyunlarla İngilizce eğitimi verildi. Ortaokul öğrencilerinin büyük beğenisini kazanan “Oyunlarla Sesletim” etkinliği, Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlattığı 5. sınıflarda İngilizce hazırlık sınıfları oluşturması yönündeki uygulamasına destek amacıyla düzenlendi.


Hazırlık eğitiminde ses eğitiminin önemi ve sesletim sorunlarını çözmek amacıyla hazırlanan İngilizce kısa oyunlarda Türkçe benzer sesler ile karıştırılabilecek seslerin öğretimi, anlamlı bağlamlar, jest, mimik ve beden hareketleriyle öğrencilere sunuldu. Doç. Dr. Nalan Kızıltan, eğlenerek öğrenmenin İngilizce seslerin sesletimini kolaylaştırdığını dile getirerek, sesletim çalışmalarının sadece yabancı dil eğitiminde değil anadil eğitiminde de önemli olduğunu vurguladı.


Fakülte-okul işbirliği kapsamında 20 Aralık’ta düzenlenen eğitimden İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören aday öğretmenler, gerekse İngilizce hazırlık eğitimi alan 5. sınıf öğrencileri bu anlamlı ve eğlenceli “Oyunlarla Sesletim” etkinliklerinden karşılıklı olarak yararlandı.




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