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16 Eylül 2017 23:01

Özalan: “Bu skordan sonra karşınıza çıkmaya utanıyorum”

Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, 4-1 yenildikleri Altınordu maçı sonrasında, “Böyle bir skordan sonra Samsunspor camiasının ve Samsun basınının karşısına çıkmaya utanıyorum” dedi.

Özalan: “Bu skordan sonra karşınıza çıkmaya utanıyorum”

16 Eylül 2017 23:01


Alpay Özalan kendi sahalarında 4-1 yenildikleri Altınordu maçının ardından katıldığı maç sonu basın toplantısında, “Böyle bir skorla Samsunspor camiasının ve Samsun basınının karşısına çıkmaktan dolayı utanç duyuyorum. Ortada bir yanlışlık var. Kulüp olarak ve yönetim olarak toplantı yaparak bu yanlışlıkları masaya yatıracağız. Samsunspor çok büyük bir takım. Bu takım tekrar ayağa kalkacak. Bu takım ayağa kalktığı zaman da bir daha yıkılmayacak. Bu takımın ruhunu oyun olarak sahaya yansıtamıyoruz. Samsunspor’un hocası olmaktan gurur duyuyorum. İstifa konusunda ise taraftar her zaman haklıdır. Taraftarlar sonuca göre tepki verirler. İstifa konusunu düşünmeden önce sakin olmak gerekir. Acele ile verilen kararlarda herkes zarar görebilir. Önce sakın bir karar verip, konuyu öyle masaya yatıracağız. İstifa konusunda yarın daha net şeyler söylenebilir. Yanlış giden bir şeyler var. Bunları çözüme kavuşturmaya çalışacağız” dedi.


Göksu’nun oyuncu değişikliği hakkı kalmamasına rağmen 10 dakika saha kenarında ısınması konusundaki soruya da cevap veren Özalan, takım halinde yanlışlıklar yaşandığını söyledi.




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