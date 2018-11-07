Özata: “2019 dolu dolu geçecek”

Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata ve beraberindeki heyet Ankara programları kapsamında TBMM'de Samsun milletvekillerini ziyaret etti.

Balkan Türkleri Derneğinin 2019 yılı programları ve projeleri hakkında milletvekillerine bilgi veren Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata ve beraberindeki heyet ardından 17 Kasım tarihinde düzenleyecekleri yardımlaşma yemeğine milletvekillerini davet ettiler.

2019 yıl içerisinde Samsun Balkan Türkleri Derneğinin adından söz ettirecek birçok sosyal sorumluluk projesine imza atacağına değinen Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, “2019 yol haritamızı belirleme çalışmalarımız kapsamında Samsun milletvekillerimizi mecliste ziyaret ettik. Vekillerimize çalışmalarımız hakkında bilgiler vererek önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız faaliyetlerimiz ve projelerimizi anlattık. Ayrıca 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 19.00'da Derebahçe Sosyal Tesislerinde düzenleyeceğimiz dayanışma programımıza milletvekillerimizi davet ettik. Programlarından dolayı bir araya gelemediğimiz milletvekillerimizin de danışmanlarına davetiyelerimizi bıraktık” dedi.

Özata'dan milletvekillerine teşekkür

Ankara'daki temasların ve Meclis'teki görüşmelerin çok olumlu geçtiğine dikkat çeken Özata, “Çok güzel olumlu dönütler aldığımız bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Özellikle Samsun Milletvekillerimiz Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı'ya ilgi ve alakalarından dolayı şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca programları nedeniyle görüşemediğimiz ama selamlarını aldığımız milletvekillerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte güzel işler, çalışmalar ve projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.