Özcan: “Sağlık sektörüne yeni heyecanlar katmaya devam ediyoruz”

Dr. Hakan Özcan, “Ülkemizin istikrarlı duruşunun her geçen gün anlam kazandığı bir dönemde sağlık sektörüne yeni heyecanlar katmaya devam ediyoruz” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi yönetici ve hekimleri bir araya gelerek yeni dönem projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda geçen organizasyonda, hekimlerin öneri ve istekleriyle, proje ve AR-GE çalışmalarının kapsamı ile özel hastane sektöründeki yenilikler görüşüldü. Dr. Hakan Özcan yaptığı konuşmada, “ ‘Herşey Sevmekle Başlar’ sloganıyla çıktığımız bu yolda değerli meslektaşlarımın özverili çalışmalarıyla her geçen gün sağlığa değer katmaya devam ediyoruz. Samsun ve tüm Karadeniz Bölgesi için sağlık turizmini gündeme getirmiş olmak ve tıbbi alanlardaki dünya standartlarındaki hizmetlerimiz ve alanında uzman hekim kadromuzla bu yolda ivme kazanarak devam etmek, bizler için ayrıca gurur verici. Ülkemizin istikrarlı duruşunun her geçen gün anlam kazandığı bir dönemde sağlık sektörüne yeni heyecanlar katmaya devam ediyoruz. Tüm güzel projelerimizde bizlerle olan, gücümüze güç katan hekimlerimize, yeni dönem hedeflerimizde de yanımızda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.