Özcan: “Sağlıklı bir toplum için kadınları destekliyoruz”

Doç. Dr. Hakan Özcan, 1200 personelin çalıştığı hastanelerinde kadın istihdam oranlarının yüzde 70 olduğunu belirterek, “Sağlıklı bir toplum için kadınları destekliyoruz” dedi.

Demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, çalışma alanlarının genişletilmesi, eğitim, sağlık, istihdam, hukuk, siyaset vb. alanlarda eşit fırsat imkânlarından yararlanmalarının sağlanmasının bilinçli bir toplum için önem taşıdığını belirten Yrd. Doç. Dr. Hakan Özcan, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gündür” ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Hakan Özcan konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yaşanılabilir bir dünyanın tek temel taşı olan kadınlara yönelik uygulanan şiddet, ayrımcılık ve istismarın son bulmasının tek yolu eğitimdir. Kız çocuklarının eğitim hakları ellerinden alınmamalı ve varlıklarıyla toplum yapısına şekil veren kadınlarımızın sorunlarının, dile getirilmesinin sadece bu günle sınırlı kalmaması gerekmektedir. Uluslararası araştırmalarda yer alan verilere göre, kadınların iş hayatına daha fazla katılımı, hem şirketlerin hem de ülkelerin ekonomik performansını artırıyor. 1200 personelin çalıştığı VM Medical Park Samsun Hastanemizde kadın çalışan istihdam oranı yüzde 70 ve bu oranla bölgede en çok kadın çalıştıran şirket olarak kadınların çalışma hayatına katılımlarını destekliyoruz.”