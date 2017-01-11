Başbakan Binali Yıldırım’ın Roman Danışmanı Metin Özçeri, Roman vatandaşların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında E-5’i kapatarak Tekirdağ’da bulunan zırhlı birliklerin İstanbul’a girmesini engellediğini söyledi.

Başbakan Danışmanı Metin Özçeri, AB destekli Roman projelerini değerlendirmek için geldiği Samsun’da Vali İbrahim Şahin’i makamında ziyaret etti. Roman vatandaşların Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Vali Şahin, “Romanlara yönelik projelerin sayısını arttırmamız gerekiyor. Bu çalışmaların 2 uçlu olması gerekiyor. Bunlardan birisi Roman çocukların ilkokulda eğitime alınması ve sürekli eğitimde tutulması, ikinci olarak da sosyal projeleri arttırmaktır. Roman vatandaşların genetiğinde müzik yetenekleri baskın. Enstrüman kursları açabiliriz. Mümkünse güfte ve beste yarışmaları, çalışmaları yapalım. Yüzlerce kemancı yetiştirelim. Bütün kemancılar Samsun’dan çıksın. Ya da klarnet, bağlama gibi enstrümanlarda uzmanlaşalım. İnşallah hep birlikte el birliği ile devlet, millet, vatandaş bu işi başaracağız” dedi.



“Dedem Balkan Savaşları’nda şehit oldu”

Dedesinin Balkan Savaşları’nda düşmanla savaşırken şehit olduğunu söyleyen Danışman Metin Özçeri, “Romanlar, Kanunu Sultan Süleyman’ın iskan politikaları kapsamında Balkanlara yerleştirildi ve burada uç beylikleri kurdular. Oradaki bütün Romanlar Avrupalılar tarafından Türk olarak adlandırılmış. Hatta Türk Casusları diye de çok katliamlara maruz kalmışlardır. Balkan Savaşları’nda da çok şehit vermişlerdir. Bunlardan bir tanesi de benim dedemdir” diye konuştu.



“Romanlar E-5’i kapatarak zırhlı birliklerin İstanbul’a girişini engelledi”

Romanların ülkeleri için birçok savaşta çarpıştığını ifade eden Özçeri, “Türkiye’de 3 milyonun üzerinden Roman toplumu olduğunu biliyoruz. Roman toplumun şu anda önlemlerini almazsak ileride çok büyük risk grupları oluşacak. Bunun için eğitime önem verilmesi gerekiyor. Bu toplumun gelişmesi için herkesin elinin taşın altına koyması gerekir. Bu toplum, ileride ülkemiz büyük bir badire ile karşılaştığında canını verebilecek bir toplumdur. Tekirdağ’da zırhlı birlikler yer alıyor. 15 Temmuz’da Tekirdağ Çorlu İlçe Başkanı oradaki Roman çocukları arayıp ‘Çabuk E-5’i kapatın’ diyor. Bütün Romanlar E-5’i kapatıp, zırhlı birliklerin geçmesine izin vermiyorlar. AK Parti Milletvekili Metin Külünk Bey de bahsetti. ‘Zırhlı birlikler İstanbul’a girseydi çok daha büyük bir facia olacaktı’ dedi. Romanlar o gece hiçbir unsura izin vermediler. 15 Temmuz gecesi de 1 Roman vatandaşımız darbecilerle mücadele ederken şehit oldu. Millet olmanın güzelliği burada. Biz Romanların millet anlayışı budur” şeklinde konuştu.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişinden sonra hatıra fotoğrafı ile sonlandı.