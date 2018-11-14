Özel çocuklara iletişimde engel yok

O Gün Bugündür, Benim İçin Bir Saatini Ayırır mısın?" isimli proje kapsamında protokol ile buluştu.

Buluşmaya Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burhanettin Öksüm, Samsun Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bulat, Samsun Gümrük Muhafaza Müdürü Muzaffer Özkan, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik katıldı.

Projeye destek veren protokol özel eğitim öğrencileriyle iş uygulama dersine katılarak öğrencilerle birlikte tablo çalışması yapıp, öğrencilerin duygu ve mutluluklarına ortak oldu. Protokol, özel çocuklarla bir etkinlikte yer almaktan ve çalışmalarını yakından görmekten dolayı mutluluklarını ve heyecanlarını ifade ettiler.

Bundan sonra da projenin diğer aşamalarında yer almaktan ve her zaman destek olmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, böyle güzel bir projenin içerisinde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek destek veren herkese teşekkür etti. Okulun idareci ve öğretmenlerini de tebrik eden Kaymakam Nazlı, özel çocuklarla vakit geçirmenin farklı bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.