(Özel haber) ’Can’ kurtaracaklar

Samsun’da Terme ilçesinden Yakakent sahiline kadar olan güzergahta belirli noktalarda hizmete başlayan cankurtaranlar, bu sezon boğulma vakalarına geçit vermemek için canla başla mücadele edecek. Yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan cankurtaranlar 30 Eylül tarihine kadar denizde nöbet tutacak.

Denizde boğulma olaylarını en aza indirmek ve Samsun’da ölümle sonuçlanan boğulma vakalarına geçit vermemek adına kendi canlarını ortaya koyan 60 cankurtaran, tüm ekipman ve donanımlarıyla boğulma vakalarına en geç 3 dakika içerisinde müdahale edebilecek.

Yeni sezon öncesi yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak Samsun deniz kenarında bir şehir olması sebebiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlıklarımızı yaptık. Sahil boyunca denize girmelerin getirdiği boğulma vakalarına karşı biz de itfaiye olarak cankurtaran hizmeti vermeye başladık. Terme’den Yakakent arası ciddi bir uzunluğa sahip. Bu kapsamda biz de 6 bölgede cankurtaran hizmeti başlattık. Bu bölgelerde denize girme yoğunluğu bilindiği üzere çok sık oluyor. Bu sene yaklaşık 60 personelimiz ve ekipmanlarımızla bu bölgelerde hizmet vereceğiz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Amiri Faruk Patkavak ise “Saat 10.00’dan 19.00’a kadar cankurtaranlarımız denizlerde hizmet vermeye başladı. Cankurtaranlarımız Samsun plajlarında aktif olarak görevdeler” diye konuştu.