(Özel haber) Samsun’da yürek burkan kaza

Kazada yaralanan annenin kendi yarasını unutup kızının elini tutarak teselli etmeye çalışması yürekleri dağladı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi Tütün İskelesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde ikamet eden Huriye Cincili (31), lise öğrencisi olan 16 yaşındaki kızı Feyzanur Dalman ile iş görüşmesine gitmek için otomobil ile yola çıktı. Huriye Cincili’nin kullandığı 06 AHM 79 plakalı otomobil, Fayil Şimşek yönetimindeki 55 M 1037 plakalı dolmuş minibüse çarptıktan sonra karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen Halil İbrahim Nair idaresindeki 55 D 1561 plakalı dolmuşa çarptı.

Kazada, sürücü anne ile yanındaki kızı yaralandı. Kendi acısını ve yarasını unutup yaralı kızının elini tutup bırakmayan anne uzun süre onu teselli etti. Yaralı kadını trafik polisi de yüzüne su vurup sakinleştirmeye çalıştı. 112 Acil Servis ekipleri anne Huriye Cincili’yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kızı Feyzanur Dalman’ı ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Anne-kız kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.