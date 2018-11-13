Özel öğrenciler için özel denetim

Samsun'un Bafra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Köseli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulunda servis minibüslerinde denetin ve bilgilendirme yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri okul yöneticileri işbirliği ile okul servis araçlarında rehber personel ve şoförler denetlendi. Yapılan denetimlerde araç içi rehber personelin okul servis araç hizmet yönetmenliğinde aranan kriterleri taşıdığı tespit edilirken servis araçlarında bakım ve onarım takip formu, özel izin belgesi, yangın tüpü, sağlık çantası, emniyet kemeri, yetkili sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.

Yapılan kontrollerin ardından servis sürücüleri ve rehber personele engelli öğrencilerin araca binip inmelerinde gerekli özenin gösterilmesi, emniyet kemerlerinin takılması, seyir halindeyken sürekli çocukların kontrol altında bulundurulması ve ailelere teslim edilmeleri konularında uyarılarda bulunarak bilgilendirme yapıldı.