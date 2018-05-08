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08 Mayıs 2018 21:11

Özel öğrencilerden özel gösteri

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle “Gönül Gözüyle Sema Edenler/ Engelsiz Nameler Projesi" kapsamında özel çocuklar özel gösteriler sundu.

Özel öğrencilerden özel gösteri

08 Mayıs 2018 21:11


Belediye Kültür Merkezinde Bafra Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Köseli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu ve Osmanbeyli Şehit Mustafa Pilan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, Bafra Özel Eğitim Uygulama Merkezi müzik öğretmeni Zekeriya Karadaş koordinesinde hazırladıkları biri birinden ilginç gösterileri ile ayakta alkışlandılar. Hazırlanan kısa filmde ise özel çocukların özel anneleri doğumdan bugüne kadar engelli çocukları ile aile içinde, sosyal çevrede, okulda yaşadıkları olumlu olumsuz anılarını, toplumun engelli çocuklara ve ailelerine yaklaşımını ve toplumdan beklentilerini anlattılar. Kısa filmin ardından özel çocuklar, piyano çaldı, harmandalı oynadı ve şarkılar söyleyerek izleyenleri eğlendirdirirken, velilerinede duygulu anlar yaşattılar. Öğrencilerin semazen gösterisi ise ayakta alkışlandı.


Proğram sonunda özel öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Şube Müdürü Yüksel Aydın’a hediye verdiler. Katipoğlu, “Bugün çok gurur duyduğum bir gece oldu. Sevgili anneler ve öğrencilerimize, eğitim veren öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, okul idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür plaketi verdi.




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