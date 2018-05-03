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03 Mayıs 2018 11:49

Özel öğrencilerden özel pasta

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler uygulamalı olarak yaş pasta yapımını öğrendi.

Özel öğrencilerden özel pasta

03 Mayıs 2018 11:49


19 Mayıs Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve Özel bir Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile özel öğrenciler için pasta yapımı ve süsleme etkinliği düzenledi. Etkinlikte yaş pasta yapımını uygulamalı olarak öğrenen özel öğrenciler, aşçıların gözetiminde kendi hazırladıkları pastaları ilçe protokolüne ikram etti.


Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hülya Kanbur, "Öğrencilerimizle yaptığımız bu etkinliği, başarıyla gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin burada bir şey yapması, bir şey başarabilmesi, neler yapabileceklerini görmek bizleri ve ailelerini çok mutlu etti" dedi.


19 Mayıs Gençlik Merkezi Müdürü Şeyda Sağlam ise, "Bu etkinlikte gençlerimiz kendi elleri ile yaptıkları pastaları yemenin mutluluğunu yaşadı. Onların mutlu olması bizleri de çok mutlu etti. Bu tür programlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Gençlerimizin burada bir şey yapması, bir şey başarabilmesi, neler yapabileceklerini görmek bizleri ve ailelerini çok mutlu etti. İnşallah bunun devamı gelecek" diye konuştu.


Etkinliğe Kaymakam Yavuz Güner, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven, müdürler, daire amirleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Etkinlik hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.




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