Özel öğrencilere tabiat gezisi

Samsun Maarif Hareketi Projesi kapsamında Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulunun özel eğitim öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'na ve Vezirsuyu Tabiat Parkı'na gezi yapıldı.

Bu gezi ile öğretmenler öğrencilerin bağımsız yaşam becerileri desteklenerek öğrencilerin eğlenmesinin ve sosyalleşmesinin amaçlandığı belirtildi. 100 kişilik öğrenci, öğretmen ve idarecileri Vezirköprü ilçesinin girişinde Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis tarafından karşılandı. Atakum Özel İş Uygulama Merkezi Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, "Gezi süresince öğrencilerin mutlulukları ve heyecanları gözlerinden okunmuştur. Bu gezide öğretmenler öğrencilerin bağımsız yaşam becerileri desteklenerek öğrencilerin eğlenmesini Sağlamıştır. Şahinkaya Kanyonu ve Vezir Suyu Tabiat Parkı harika yerler. Personelime, velilerime ve bize destek olan sivil toplum örgütlerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öğretmen ve diğer personelin uyumu ve iletişimi gözlerden kaçmazken Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, öğrenci ve öğretmenlere pasta sürprizi yaptı. Öğrenciler doyasıya eğlenirken öğretmen ve diğer personel öğrencilerle birlikte okulun eğitiminden çok memnun olduklarını belirten veliler özellikle sosyal aktivitelerin öğrencilere çok şey kattığını ifade ederek, bu tür sosyal etkinlikler toplumla kaynaşmalarını sağladığını söylediler. Öğrenci velilerinden Ahmet Kerim Demir engelin insanın beyninde olduğunu, öğrencilere engelsiz bir hayatı öğretmeye çalışan Müdür Mustafa Yiğit'e öğretmenlere ve rehber personele teşekkür etti. Veli Nazlı Usluer de okulun eğitiminden son derece memnun olduklarını, özel okulun özel öğrencileri için düzenlenen bu özel gezi nedeni ile kurum müdürüne ve personele teşekkür etti.