Özen: “Ne iş olsa yaparım devri bitti”

‘Ne iş olsa yaparım’ devri bitti. Biz Endüstriyel Tasarım Projesi ile gençlerin önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Samsun’da “Endüstriyel Tasarım Projesi” konulu toplantı düzenlendi. Samsun’da bir otelde düzenlenen “Endüstriyel Tasarım Projesi” konulu toplantıda, genç istihdamın geliştirilmesine yönelik bilgi alışverişi yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, “Avrupa Birliği (AB) finans desteğiyle Çalışma Bakanlığının uyguladığı bir program var. Bu programda genç istihdamının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışılıyor. OKA 300 bin eurodan daha fazla bütçesi olan bir proje sundu. Genç istihdamına katkı sağlamak üzere endüstriyel tasarım konusunu gündeme aldı. 4 ilde yaklaşık 60 gencimize endüstriyel tasarım eğitimi verildi. Bu kurslarımıza 60 kişinin katılması hedeflenirken 47 öğrencimiz kursları tamamladı. Projemiz tamamlandı. Projenin bir raporu ve 4 ilde yaptığımız eğitimler vardı. Şimdi Amasya Belediyesinin ev sahipliğinde ve OKA’nın ortaklığında Endüstriyel Tasarım konulu bir yarışma var. Yarışmanın konusu kent mobilyaları. Bu tamamen kendi bütçemizden karşılanmak üzere Amasya Belediyesi ile ortaklaşa yürütüyoruz. Bu proje çok önemli bir proje. Özellikle genç istihdamının geliştirilmesinde büyük önemi var. Olaya şöyle bakmak gerekiyor: Gençler eğer nitelikleri varsa, vasıfları uygunsa iş bulabiliyor. Ancak iyi eğitim almadılarsa iş bulamıyorlar. Endüstriyel tasarım konusunda eğitim alan çocuklar hemen hemen Amasya, Tokat ve Çorum’da başvurdukları her yerden kabul görüyorlar. Çünkü bilgisayar kullanmayı, program ve yazılım dillerini öğreniyorlar. Ayrıca kendilerini geliştirmek üzere girişimcilik, hukuk ve benzeri dersler de alıyorlar. Hep söylenir ya ‘ne iş olsa yaparım’ diye. ‘Ne iş olsa yaparım’ devri bitti. Biz bu Endüstriyel Tasarım Projesi ile gençlerin önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.