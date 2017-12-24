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24 Aralık 2017 19:24

Özlem Yıldız ile Samsun’da çarkıfelek heyecanı

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sevilen sunucu Özlem Yıldız’ın katılımıyla çarkıfelek heyecanını Samsun’da yaşattı.

Özlem Yıldız ile Samsun’da çarkıfelek heyecanı

24 Aralık 2017 19:24


Gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalarla ziyaretçilerine eğlenceli ve bol hediyeli bir alışveriş deneyimi sunan Yeşilyurt AVM, Özlem Yıldız’la Samsunlulara çarkıfelek heyecanını yaşattı. Ziyaretçilerle eğlenceli sohbetler yapan Yıldız, bir yandan da sürpriz hediyeler kazandırdı. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bulunan mağazalardan toplamda ya da tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri fiş yada faturalarını danışma bankosunda işlemini yaptırarak, çarkıfelek kampanyasına katılma hakkı kazandı. Çarkıfelek kampanyasında çarkı çevirenler, onlarca markadan yüzlerce hediyenin sahibi oldu.




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