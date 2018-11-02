Palamut gitti, kalkan geldi

Bu sezon Karadeniz'de palamut başta olmak üzere bütün balık çeşitlerinde bolluk yaşanıyor. Karadeniz'in soğumasıyla birlikte Marmara Denizi üzerinden sıcak sulara doğru göçe başlayan palamut yerini kalkan balığına bıraktı. 1 haftadır bol çıkan kalkanın kilosu 100 liradan 50 liraya kadar düştü. Samsunlu balıkçılar, vatandaşların fiyatı yarı yarıya düşen kalkana ilgi gösterdiğini söylediler.

“Kalkan balığının fiyatı yarı yarıya düştü”

'Zengin yiyeceği' olarak bilinen kalkanın yarı yarıya düştüğünü ifade eden Onurcan Köse, “Son zamanlarda bol şekilde kalkan gelmeye başladı. Geçen hafta kalkanın kilosunu 100 liradan satıyorduk. 3 kilo gelen bir kalkanı da 300 liraya satıyorduk. Kalkanın kilosu bu hafta 50 liraya düştü. Palamut bitme noktasına geldi. Palamudun son demlerini satıyoruz. Çinakop, istavrit, mezgit, barbun, palamut satışlarımız gayet iyi gidiyor. Kalkanın fiyatının yarı yarıya düşmesiyle kalkan da satmaya başladık. Kalkan önceden zengin balığıydı. Kilosu altınla yarış ediyordu. Şimdi ise etin kilosuyla aynı fiyata geldi. Bu günlerde 3 kiloluk kalkan 150 liraya satılıyor” dedi.

“Her kademeden insan kalkan balığı yiyebilir”

Düşen fiyatlar sonrasında herkesin kalkan balığı yiyebileceğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “Palamut bitti diyebiliriz. Hamsinin kilosunu 10, çinakopun 20, mezgit, istavrit 5 ve barbunun kilosunu da 10 liradan satıyoruz. Vatandaşların ilgisi bu sezon hiç azalmadı. İstavrit, mezgit ve kalkan ucuzladı. En büyük düşüş ise kalkan balığında oldu. Zengin yiyeceği olarak bilinen kalkan da büyük bir düşüş var. Artık her kademeden insan bu balığı tadabilir. Kalkan da kilosu 50 liradan kapış kapış gidiyor” diye konuştu.

Balık bolluğundan ve fiyatlardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar da Karadeniz'in incisi hamsinin yolunu gözlediklerini dile getirdiler.