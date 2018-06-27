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27 Haziran 2018 12:35

Panelvan ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’da panelvan aracın kırmızı ışıkta bekleyen midibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Panelvan ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

27 Haziran 2018 12:35


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. (58) idaresindeki 81 KB 061 plakalı panelvan araç, kırmızı ışıkta bekleyen Erol Çakır’ın kullandığı 57 AB 714 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kazada Savaş İbrahimbaş (36), Meryem Nas İbrahimbaş (3), Fatma İbrahimbaş (36), Emine Ayar (66) ve Zühre Abanoz (50) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Midibüse arkadan çarpan panelvanın sürücüsüne kaza yerine 3 kilometre kala hız sınırını aştığı gerekçesiyle 488 lira para cezası kesildiği öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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