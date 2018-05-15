Panorama 1919 kapılarını ziyaretçilerine açtı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 1919’da verilen İstiklal Mücadelesi’nin resmedildiği Panorama 1919 Müzesi’ni ziyaret etti.

Müzenin Samsun’a kazandırılması için her türlü çalışmayı hayata geçiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte Panorama 1919 Müzesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Milli Mücadele’nin meşalesinin yakıldığı Samsun’da tarihi bilincin hep diri kalması için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyesi olarak Panorama 1919 Müzesi kentimize kazandırıldı. Dünyada benzeri fazla yok. Müzeyi ziyaret edenler o ışıkların altında o gün verilen mücadeleyi ve o günkü tarihi birebir yaşayacak. Müzemiz bugün itibariyle de kapılarını ziyaretçilere açıyor. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Türkiye’nin sayılı müzelerinden biri

Müzenin Samsun’a kazandırılmasında büyük girişimleri olan ve AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adaylığı için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz da, müzenin Samsun halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Gerçekten Türkiye’nin sayılı müzelerinden biri Samsun’a kazandırıldı. Tarih ve kültür yatırımı olan Panorama 1919 Müzesi içerisindeki dijital sunumlar ile çok farklı duygular uyandırıyor. Kentimize hayırlı olsun. Tüm Samsun halkımız müzeye davetlidir" diye konuştu.

Başkan Şahin’e Panorama Müzesi incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti.