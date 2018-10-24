Para gasbına ikinci tutuklama

Samsun'da bir kişinin darp edilerek 500 lira parasının gasp edilmesi olayıyla ilgili ikinci şüpheli de tutukladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi sokakta A.A.(27) isimli genci darp ederek cebinde bulunan 500 lira parasını gasp etti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Asayiş ekipleri olayla ilgili C.E.B.'yi (25) kısa sürede yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Aynı olayla ilgili Y.Ç. kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalarak yaralanan A.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gasp Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan C.E.B. dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Firarda olan Y.Ç. ise polis tarafından yakalanarak Gasp Büro Amirliğine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.