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14 Temmuz 2018 09:40

Parisli tarihi eser avcıları bu kapının peşinde

Samsunlu demirci 67 yaşındaki İbrahim Germi, üzerinde “Meryem Ana” işlemesi bulunan 150 yıllık tarihi kapıyı papaz ve tarihi eser meraklılarının Fransa’ya götürmek istemesine rağmen kabul etmediğini söyledi.

Parisli tarihi eser avcıları bu kapının peşinde

14 Temmuz 2018 09:40


Samsun’da 52 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi’nin elinde tescilli tarihi eser olan 1,5 asırdan daha fazla bir geçmişe sahip olan “Meryem Ana” işlemeli hanedan modeli bir demir kapı bulunuyor. Ermeni ustalar tarafından birbirine geçme yöntemiyle yapılan ve üzerinde kaynak bulunmayan kapıyı almak için birçok kişi girişimde bulundu ama Germi bu kapıyı satmadı. Germi, en son olarak Fransa’ya giden bir tarihi eser meraklısının kapıyı Paris’te açık arttırmaya götürme teklifini de kabul etmedi.


Demirciler Yokuşu’nda esnaflık yapan Germi, dedesinin babasından kalan 150 yıllık haneden modeli tarihi eser kapıyı kimseye satmadan muhafaza ederek dükkanında saklıyor. Kilise papazı ve bazı tarihi eser meraklılarının kendisine kapıyı satması için baskı kurduğunu ifade eden Germi, bu kapıyı satın alabilecek bir para miktarının olmadığını ifade etti.



"Kapıyı Paris’e götürmek istediler, kabul etmedim"


“Meryem Ana figürlü kapı, dedemin babasından bize miras kaldı. 150 seneden fazla bir sürede bizde bulunuyor. Meryem Ana figürünü gören kilisenin papazı geldi benden kapıyı istedi. Eğer kapıyı ona verirsem, Avrupa’daki kiliselerde bedava ağırlanacağımı söyledi. Ben de ona ‘Avrupa’ya giden adamın parası vardır. Senin paran bana lazım değil. Türkün malı Türkiye’de kalsın’ dedim. Başka işadamları da kapıyı benden almak için para teklif etti. 25 bin TL verdi, 30 bin TL’ye kadar çıktı. Bu kapı, parayla pulla satılmaz. Kapıda hiç kaynak yoktur. Tamamen birbirine geçme usulü ile yapıldı. Bu kapı Ermeni demirciler tarafından yapıldı. Yakın zamanda Fransa’ya gidecek olan tarihi miras meraklıları geldi. Bana, ‘Kapıyı bize ver, gemiyle Paris’e götürelim. Orada açık arttırmada satalım. Parasını da sana getirelim’ dediler. Ben de onları, ‘gidin işinize’ diye serzenişte bulundum” dedi.


Germi, bu kapıyı geride bıraktığı en büyük miras olarak nitelerken, rahmetli olduktan sonra kapıyı satmamaları için torunlarına vasiyet ettiğini dile getirdi.




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