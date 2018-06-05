Park cinayetine 27 yıl hapis

Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Cedit Parkı’nda geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen olayda, Gökhan Efe’nin (28) silahlı saldırısına uğrayan Kavak Yaşardoğu İlkokulunda hizmetli olarak görev yapan Cemalettin Seren (27) hayatını kaybetmişti. Olaydan 6 gün sonra yakalanarak tutuklanan Gökhan Efe’nin "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması sona erdi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme Gökhan Efe’yi "adam öldürmek" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah" suçundan 1 yıl 8 ay ve "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 27 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.