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05 Haziran 2018 18:02

Park cinayetine 27 yıl hapis

Samsun’da parkta, bir ilkokulda görev yapan hizmetli genci tabancayla vurarak öldüren şahıs yargılandığı mahkemece toplam 27 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Park cinayetine 27 yıl hapis

05 Haziran 2018 18:02


Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Cedit Parkı’nda geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen olayda, Gökhan Efe’nin (28) silahlı saldırısına uğrayan Kavak Yaşardoğu İlkokulunda hizmetli olarak görev yapan Cemalettin Seren (27) hayatını kaybetmişti. Olaydan 6 gün sonra yakalanarak tutuklanan Gökhan Efe’nin "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması sona erdi.


Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme Gökhan Efe’yi "adam öldürmek" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah" suçundan 1 yıl 8 ay ve "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 27 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.




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