Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki 3 hafriyat kamyonunun aküleri çalındı.

Edinilen bilgiye göre, İshaklı Mahallesi'nde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaat alanı yanında park halinde bulunan 55 K 4971 ve 55 KG 858 plakalı hafriyat kamyonları ile Lale 1. Sokak'ta park halinde olan 55 JU 511 plakalı hafriyat kamyonundan 6 akü gece kimliği henüz belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı. Sabah hafriyat çekmek için kamyonlarının başına gelen sürücüler akülerin çalındığını fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemenin ardından hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamyonlardan çalınan akülerin toplam fiyatının 6 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.